Il giovanissimo talento italo-brasiliano dell’Arsenal, Gabriel Martinelli, ha parlato ai microfoni di DAZN in merito alla possibilità di giocare con la maglia della Nazionale italiana: «Io sono brasiliano e il mio sogno, naturalmente, è vincere con il Brasile. Ma potrei giocare anche per l’Italia, nulla è ancora definito. Dal Brasile non ho ricevuto nessuna chiamata. Valuterò più avanti».