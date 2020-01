L’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, fa anche il punto sul mercato di serie B. Accostato da giorni ripetutamente alla Lazio, il futuro dell’attaccante nazionale gambiano Lamin Jallow (24) potrebbe, invece, essere all’estero. Due ipotesi alimentate dal procuratore del calciatore, Luigi Sorrentino, stanno mettendo in difficoltà i dirigenti granata che si sono improvvisamente ritrovati dinanzi a un’offerta alla quale sarà quasi impossibile dire di no. Se l’Hajduk Spalato è da tempo sul talentuoso e bizzoso calciatore di colore, gli egiziani dell’Al Ahly proveranno a stringere e a chiudere l’operazione per assicurarsi un elemento che in quel campionato può certamente accrescere le possibilità di vittoria finale. E’ chiaro, tuttavia, che l’aspetto economico (oltre 5 milioni di euro bonus compresi)è solo una faccia della medaglia. La Salernitana, infatti, contestualmente alla vantaggiosa eventuale cessione dovrà trovare anche un adeguato sostituto che possa migliorare il reparto offensivo di Ventura che ha chiuso il girone d’andata comunque al quarto posto per gol realizzati, non considerando un paio di reti ingiustamete annullate. E senza l’apporto di Alessio Cerci (32), il colpo estivo dello scorso mercato mai davvero operativo e che potrebbe essere un altro innesto di qualità. Intanto, l’ex ct ha sistemato la difesa con l’arrivo di Ramzi Aya (29) e il recupero di Thomas Heurtaux (31). Il Pescara si allontana da Stefano Pettinari (28), si riaccende la pista Raul Asencio (21) che ha detto di no al Cosenza e valuta la possibilità di giocare nel Chievo o nell’Entella. Il club ligure ha ceduto intanto Simone Icardi (23) al Siena e Federico Bonini (18) al Bologna. Tiago Casasola (24) è sempre più tentato da una richiesta della Cremonese di Massimo Rastelli. Federico Melchiorri (32) potrebbe lasciare il Perugia e i dirigenti biancazzurri restano alla fi nestra, sperando però che la società umbra abbassi le pretese economiche. Ma il Pescara deve respingere in queste ore un nuovo attacco a Pepin Machin (23). Il Lecce, infatti tra i diversi profi li in ogni reparto per consegnare dei rinforzi utili a Fabio Liverani, sta pensando anche al centrocampista di proprietà del Parma ma in prestito al Pescara. Il calciatore che era stato accostato nei giorni scorsi anche alla Spal. Il difensore Ibrahima Diallo (21) potrebbe andare al Rieti. La prossima settimana Ingellson (21) tornerà all’Udinese. Non arriverà un altro portiere.A proposito di portieri è da registrare un interessamento della Juve Stabia a Alessandro Iacobucci (26), ottima riserva di Bardi a Frosinone e meritevole di giocare con maggiore requenza. Per l’Empoli il volto nuovo è quello dello scozzese Liam Henderson (23), poco utilizzato dal Verona. Sondaggio con la Fiorentina per il polacco Szymon Zurkowski (22). É già in città a Trapani Moussa Sow (34). Vicinissimi il terzino del Benevento Bright Gyamfi (23) e Davide Riccardi (26), centrale del Lecce. Si lavora per arrivare agli argentini Ivan Rossi (26) centrocampista del River Plate e Francisco Pizzini (26), ala sinistra dell’Independiente. Sullo sfondo restano Guido Vadalà (19), attaccante dell’Universidad de Concepcion, Tomas Kupisz (30), esterno del Bari, e Tino Costa (35), centrocampista dell’Atlético Nacional.