Il calciomercato di Serie A sta giungendo verso la conclusione, tante le trattative in corso tra i vari club. L’edizione odierna di “Il Corriere dello Sport” fa il punto della situazione su tutte le trattative del campionato. Nella città della lanterna, il mercato è incandescente. Il Genoa sta stringendo per Andrea Masiello (33) dell’Atalanta e la missione è quella di trovare la definizione dell’accordo quanto prima, magari per procedere alle visite mediche e alla firma del contratto già prima del week end. Il tutto, mentre con l’Atletico Belgrado continua la trattativa – che pareva aver subìto una battuta d’arresto, con l’inserimento del Lione – per Bruno Amione (18) dell’Atletico Belgrano. I dirigenti di Preziosi avrebbero fatto, nelle ultime ore un balzo in avanti consistente, spingendosi ad offrire una cifra attorno ai 4 milioni per il cartellino. Adesso, si aspetta solo la risposta degli argentini. L’altra metà di Genova, quella della Samp, finalmente ha salutato Lorenzo Tonelli (30), difensore centrale: oggi sarà già in campo agli ordini di Claudio Ranieri, dopo aver raggiunto la città di Genova ieri sera. L’accordo col Napoli è stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni, bonus inclusi. Si lavora, invece, per cercare di convincere De Laurentiis a cedere, sempre a titolo temporaneo, anche solo per sei mesi Amin Younes (26) che fi n qui in azzurro ha messo insieme appena 148 minuti. Marko Pjaca (24), esterno offensivo croato con un trascorso anche alla Fiorentina, ha scelto Cagliari come trampolino di rilancio, dopo i troppi infortuni che ne hanno falcidiato la carriera. Il club sardo, con il ds Carli, ha trovato l’accordo con la Juventus per un prestito fi no al 2021 oneroso (circa un milione) e diritto di riscatto fi ssato ad una cifra tra i 12 e i 14 milioni da versare tra 18 mesi. «Siamo felici di aver trovato un club importante come il Cagliari che possa dargli l’opportunità di giocare e rimettersi in mostra», ha commentato il ds bianconero Fabio Paratici. Il Lecce ha ufficializzato l’ingaggio in prestito (secco) di Riccardo Saponara (28) dalla Fiorentina arrivato via Genoa, e da oggi il trequartista sarà a disposizione di Liverani. Intanto, il Malatyaspor ha acquistato Remi Walter (24): dovrebbe essere la pedina in grado di sbloccare il passaggio di Afriyie Acquah (28), dopo gli intoppi delle ultime ore. In alternativa, sta risalendo….la corrente Mehdi Bourabia (28), del Sassuolo. In difesa, l’obiettivo resta sempre Koffi Djidji (27) del Torino. La Spal non ha intenzione di aspettare in eterno per Kevin Bonifazi (23) e Iago Falque (30), che nel frattempo sta valutando anche una ricca offerta da Dubai oltre a una proposta del Genoa. Il presidente Mattioli ha detto chiaramente al Torino di averne abbastanza e il rischio che il doppio affare, alla fine, possa saltare è concreto. Sul centrale difensivo, alla finestra c’è la Fiorentina che però aspetta l’ultima settimana di mercato. In uscita, potrebbe salutare Alberto Paloschi (30): l’ipotesi Lazio non è così calda alla luce dell’uscita dalla Coppa Italia. Bartosz Salamon (29) piace a Pisa e Perugia. La Fiorentina punta sempre Alfred Duncan (26): il Sassuolo ha proposto di inserire Sottil nell’operazione, ma per il momento non c’è in

tesa. Il Parma sta chiudendo dal Milan l’arrivo di Matteo Gabbia (20), mentre valuta diverse soluzioni offensive per sostituire Roberto Inglese (28) infortunato. Ufficializzato il rinnovo di Matteo Scozzarella (31) fino al 2022.