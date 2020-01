Il calciomercato di serie B sta giungendo verso la fine, tante le trattative che ancora devono concludersi. L’edizione odierna del “Corriere dello sport” fa il punto su tutte le operazioni del campionato cadetto. Resta sempre Federico Melchiorri (32) il primo obiettivo del Pescara per l’attacco. Il giocatore perugino è ritenuto più che funzionale al progetto tecnico della società che sarebbe disposta anche ad uno sforzo economico per riportare in Abruzzo il bomber marchigiano, ma il Perugia chiede un indennizzo ancora troppo alto per un calcitore a scadenza. Si allontana invece l’ipotesi Alessandro Matri (35), bomber di proprietà del Sassuolo e che nella prima parte di stagione ha militato nel Brescia, potrebbe tornare in Emilia, ma a Parma, dove i ducali devono fare i conti con l’assenza dell’infortunato Inglese. Resta caldo anche il fronte Pescara-Juventus. La società dovrebbe chiudere nelle prossime ore con i bianconeri la trattativa per il passaggio di Matteo Brunori (25) alla formazione under 23 dei piemontesi. Della Juventus interessa ai biancazzurri Eric Lanini (25), esterno d’attacco in forza anche lui all’Under 23. Intanto è ufficiale: Ingelsson (21) torna in Svezia. Dopo l’acquisto a titolo definitivo da parte dell’Udinese nel 2017 e il prestito a Pescara in questa stagione, il difensore torna a giocare nel Kalmar, il club svedese che lo ha lanciato. Cristiano Del Grosso (36) potrebbe scendere di categoria, il Pescara va alla caccia di un nuovo terzino sinistro che possa alternarsi con Masciangelo e sta pensando di richiamare Edgar Elizalde (20) dal Catanzaro. L’uruguayano potrebbe restare in forza alla squadra di Legrottaglie se non dovesse essere trovato un altro elemento in quel ruolo, oppure andare in prestito alla Cavese in Serie C o al Wanderers Montevideo in Uruguay. Molto vicino al Trapani il terzino del Benevento Bright Gyamfi (23) mentre anche Tomasz Kupisz (30) del Bari da tempo corteggiato è ad un passo dal prestito. Con lui possono arrivare anche i centrocampisti Moses Odjer (23) della Salernitana e Malick Mbaye (24) del Chievo Verona. Per l’attacco si pensa ad Alessio Da Cruz (23) del Parma, in prestito all’Ascoli e accostato anche al Pescara nelle scorse giornate dopo la clamorosa rinuncia alle prestazioni del bizoso e talentuoso olandese del patron Pulcinelli. Intanto l’attaccante Francesco Golfo si sistema al Padova. «Smentisco di aver litigato con Luca Nember», ha detto ieri Fabrizio Castori, intervenendo a sorpresa poco prima della conferenza stampa di Fabrizio Moscati. Scambio di portieri tra Juve Stabia ed Empoli: Paolo Branduani (31) anni è stato ceduto a titolo definitivo al club toscano, alle vespe arriva in prestito con diritto di riscatto Ivan Provedel (26). Il Cosenza guarda all’estero per il centrocampista. L’idea del ds Trinchera è quella di portare in rossoblù il guineano Baissama Sankoh (28), attualmente in forza al Caen, Ligue2, in scadenza di contratto a fine giugno. Finora Sankoh ha realizzato quattro reti in nove gare disputate. Sull’attaccante Nicholas Pierini (22) in prestito dal Sassuolo, ha messo gli occhi la Cremonese. Tre i gol messi a segno nella prima parte di campionato da Pierini con la maglia del Cosenza. È in dirittura d’arrivo anche l’operazione impostata nei giorni scorsi che da Ascoli ed Entella: ai marchigiani il difensore sinistro Leonardo Sernicola (22), ai liguri l’eterno offensivo Moutir Chajia (22). Il Pisa ha ufficializzato l’arrivo dall’Inter del portiere Vladan Dekic (21).