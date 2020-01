Edinson Cavani, ex attaccante di Palermo e Napoli e attuale centravanti del Paris Saint Germain, ha le idee chiare. Il giocatore vuole trasferirsi a tutti i costi all’Atletico Madrid, a comunicarlo è stato il padre del giocatore alla trasmissione “El Chiringuito”, queste le sue parole: «Sono arrivate offerte interessanti da Inghilterra, Germania e Stati Uniti, ma Edinson per diversi motivi preferisce l’Atletico Madrid. Mi piacerebbe che si trasferisse subito lì, ma se sarà costretto a rimanere a Parigi, sarà solo fino a giugno». L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione, il giocatore il 14 febbraio compirà 33 anni, l’offerta dei colchoneros per il giocatore si aggira intorno ai 10 milioni a stagione per un contratto di tre anni, mentre l’offerta per il Psg è di 15 milioni di euro.