L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’Avellino. Braglia si è sfogato con un messaggio chiaro e forte verso la dirigenza, costretta a dare un’accelerata sul mercato. Si è presentato in ritiro con la propria auto e non col pullman della squadra, vuoto. Questi “messaggi” hanno avuto un effetto positivo, considerando l’arrivo di 6 giocatori in 3 giorni. Adesso, dovrebbero arrivare anche Scognamillo e Kerbache.