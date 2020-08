E’ iniziata la seconda settimana di allenamento per il Palermo nel ritiro di Petralia Sottana. Alla seduta mattutina non hanno preso parte Doda e Pelagotti, ugualmente presenti in campo per assistere agli allenamenti dei propri compagni. Il giovane Cangemi, che ieri ha lavorato a parte, oggi si è unito al gruppo. In basso, il video che riprende i momenti:

