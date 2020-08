L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Mario Somma, nuovo allenatore del Potenza: «Mi mancava tanto il campo, quell’adrenalina che soltanto la partita e gli allenamenti possono trasmettere. Non possiamo dire come ci potremo collocare in questo campionato che sarà difficilissimo. Ci manca qualcosa per completare l’organico. Sarà fondamentale la mentalità con cui ci approcceremo ad un campionato infernale. Ci sono squadre di blasone con obiettivi prestigiosi».