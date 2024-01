Corriere dello Sport: “Bomber Soleri, l’asso nella manica del Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Edoardo Soleri, l’asso nella manica del Palermo.

È una storia che certifica la schizofrenia del mese in cui si gioca mentre tutto attorno fioccano trattative e indiscrezioni. Nel caso di Edoardo Soleri, 26 anni, una carriera di giramondo in mezza Europa prima della tappa di Palermo, più le seconde che le prime: perché Soleri ha mercato ma non è stato messo sul mercato dal club e la differenza non è da poco.

Sia la società che l’allenatore non intendono privarsi di lui, lo ritengono funzionale al progetto di una squadra che ha bisogno di giocatori importanti anche se partono in panchina. Come nel caso del 27 rosa, una sola presenza dall’inizio, ma la straordinaria capacità di cambiare il corso dei match ogni qual volta viene impiegato (13 subentri), anche se si tratta di pochi minuti.