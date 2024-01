Corriere dello Sport: “Diakitè vuole solo il Palermo. Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla trattativa del giorno in serie B.

La Reggiana in attesa di muoversi in entrata ha blindato uno dei suoi gioielli: Natan Girma è fuori dal mercato di gennaio, e resterà granata almeno fino a giugno. Settimana chiave per capire le strategie legate al trequartista, dopo che Pafundi è andato in Svizzera: Loizos Loizou, trequartista mancino di proprietà dell’Omonia Nicosia, rimane il primo nome sul taccuino del diesse Goretti. In uscita, Stefano Pettinari che attende una proposta per andare a giocare (probabilmente in C), e al suo posto potrebbe arrivare Manuel De Luca, attaccante che la Sampdoria è pronta a lasciare andare in prestito fino a giugno.

Nella Ternana Salim Diakite ha la valigia pronta: la sua assenza nel match con il Cittadella non ha sorpreso gli addetti ai lavori, che sanno che il futuro del difensore destro è lontano da Terni. Diakite, che ha chiesto di essere dispensato dal match col Cittadella, ha la testa altrove: piace tanto al Palermo, che sin qui s’è presentato con un’offerta ritenuta bassa rispetto alle richieste avanzate dal club rossoverde. Valerio Mantovani sabato scorso ha giocato, ma resta nel mirinpo dell’Ascoli, che nei prossimi giorni potrebbe dare un’accelerata. Capozucca avrebbe individuato nel giovane Giovanni Bonfanti di proprietà dell’Atalanta l’eventuale rinforzo per il reparto arretrato. Nella prossime ore è atteso per la firma il centrocampista offensivo Tommaso Corazza, proveniente dal Bologna.