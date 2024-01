Tuttosport: “Sul Palermo pazzo splende il…Soleri”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo e su Soleri.

Una squadra un po’ pazza, uno scenario di mercato che è cambiato all’improvviso e un altro che presto potrebbe assumere nuovi contorni. Il Palermo segna altri quattro gol, batte il Modena e si rilancia di nuovo in chiave promozione diretta. Dopo una settimana di depressione per la sconfitta con il Cittadella, il poker al Modena è servito per tornare a -4 dal secondo posto e per rifare pace con i tifosi.

E tutto questo porta la firma in calce di Soleri che è entrato dalla panchina e ha spezzato la resistenza del Modena. Una doppietta d’oro quella dell’attaccante, quando la partita stava morendo e al Barbera c’era già qualche mugugno. Due gol che di fatto cambiano anche il suo destino, perché Soleri – a meno di una proposta indecente per lui e per il Palermo – si può considerare fuori dal mercato.