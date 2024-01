L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Catanzaro, reduce dal tonfo di sabato contro la Feralpisalò, si consola con l’arrivo del difensore italo-brasiliano Matias Antonini sulla carta uno dei migliori colpi che si possono fare in C: ha stoffa e personalità (57 gare e 7 gol in un anno mezzo in C al Taranto), ma va verificato in B dove non ha mai giocato. Operazione che il Catanzaro si finanzia – ampiamente – con la cessione del terzino greco Panos Katseris al Lorient (A francese), anche se lo compra un club inglese di Premier, il Bournemouth – ha la stessa proprietà dei francesi – che verserà ai calabresi 2.4 milioni più 300mila di bonus, bella plusvalenza per il Catanzaro che aveva pescato il ragazzo nelle piazze minori italiane.

Ora dai giallorossi potrebbero uscire due difensori: lo sloveno Luka Krajnc sondato dal Cosenza e il bulgaro Dimo Kratsev, che piace alla Feralpisalò. Chi è chiamato a fare un mercato importante è lo Spezia, che dopo il ko interno di sabato con la Cremonese, ora è ultimo, acciuffato dalla Feralpisalò. La piazza è sulle barricate, dalla proprietà statunitense dei Platek tira aria di smobilitazione e non è esclusa la cessione del club, anche in tempi relativamente brevi. Finora lo Spezia è fermo agli arrivi di Crespi e Jagiello (per non parlare della cessione in A di Zurkowski all’Empoli, dove ha già segnato 4 gol in 124’ giocati…).

Però i liguri hanno chiuso per il terzino ceco Ales Mateju che il Palermo lascia partire, non è più titolare da un mese, domani dovrebbe sbarcare a La Spezia. Per l’attacco, gli aquilotti hanno il sì di Diego Falcinelli che va in scadenza a giugno col Modena e del discusso israeliano Shon Weissman nazionale del paese ebraico, destinato a lasciare il Granada. Ma per entrambi, c’è ancora da lavorare coi club d’appartenenza. Questa poi, dovrebbe essere la settimana di Jacopo Da Riva al Cosenza. Il centrocampista classe 2000 che Gasperini fece esordire con l’Atalanta in Champions League, da tempo non se la passa bene, frenato da problemi fisici, anche il suo prestito alla Reggiana sta scivolando via anonimo, come i precedenti a Como e Spal. Ma sarebbe importante riuscire a rilanciare un ragazzo su cui fi no a poco tempo fa in tanti scommettevano. Infine, la Samp. L’arrivo di un difensore esperto, che rinforzi un reparto imberbe, è fondamentale: vedremo se avrà un seguito il sondaggio per Kreshnik Hajziri svizzero di origini kosovare, che va in scadenza a giugno col Lugano (in stagione, 20 presenze e 1 gol).