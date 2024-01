Gol, errori e…batticuore. È sempre pazzo Palermo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e le gare al cardiopalma.

Nonostante tutto, il Palermo è ancora là. Una sconfitta, quella contro il Cittadella, aveva gettato l’intera città nello sconforto e fatto pensare alle peggiori prospettive per una stagione che era iniziata bene, proseguita male, poi ripresa e poi nuovamente sfuggita di mano, prima della bella e sofferta vittoria di sabato pomeriggio contro il Modena. Un andamento simile ad un giro sulle montagne russe, un continuo sali e scendi che secondo Corini fa parte della categoria, tra le più equilibrate di tutto il panorama calcistico europeo.

Un campionato equilibrato, sì, che il Palermo sta affrontando in una maniera… squilibrata. La squadra di Corini, infatti, si sta dimostrando sempre più «pazza», capace di vincere e perdere contro chiunque e cambiare versione di se stessa anche più volte all’interno della partita stessa. I numeri, come al solito, non mentono e danno una reale dimensione di quella che è la squadra rosanero, capace di essere tra le formazioni con un attacco spuntato nelle prime uscite della stagione a una squadra in versione quasi «zemaniana», con una difesa tutt’altro che bunker e un attacco dalle enormi capacità di prolificità.