Corriere dello Sport: "Bari-Laribi ok. Per il Catania offerta via Pec, tutte le trattative del giorno in serie C"

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le principali trattative del giorno in Serie C: “E’ Karim Laribi il nuovo trequartista del Bari. L’italo-tunisino del Verona che ha giocato la prima parte di stagione con l’Empoli, arriva in prestito. Il Bari non molla neppure la pista Nicola Ninkovic, la trattativa con l’Ascoli vede la regia del Napoli. Dopo Sergio Contessa (29) della FeralpiSalò, nel mirino del Teramo per il ruolo di terzino sinistro è finito anche Daniele Pedrelli, 31enne giocatore in coda alla Vis Pesaro. Per l’attacco nuovo tentativo per Rocco Costantino (29) della Triestina. Si lavora sempre con il Catania per per Maks Barisic (24), esterno destro scuola Milan e Davide Curiale (33), attaccante. Il Rende ha portato a casa, a titolo definitivo dal Catania, il centrocampista Giuseppe Fornito (26). Operazione in attacco del Picerno, a un passo dall’ingaggio di Francesco Ripa (34) della Leonzio. In attesa di sciogliere il nodo portiere (Cardelli o Massolo), la Sambenedettese si dedica ai rinnovi dei quattro giocatori in scadenza, ovvero Alessio Di Massimo (23), Ludovico Rocchi (22), Andrea Gemignani (23) e Giacomo Biondi (26). In uscita il centrocampista Gabriele Bove (21) che piace al Renate, ma potrebbe finire in uno scambio con l’Albinoleffe per arrivare ad Augusto Marco Romizi (29). Il difensore Andrea Zaffagnini sembra destinato al Picerno, ai marchigiani piace il terzino Cristian Cauz (23) del Trapani. Il Gubbio ha sondato il Padova per l’esperto difensore Daniele Capelli (34). Federico Valietti (21) è il nome nuovo per la fascia destra della Ternana: l’Entella considera una cessione in prestito.

CATANIA, OFFERTA VIA PEC. A Catania, dove ieri si è registrata la firma del centrocampista brasiliano Bruno Vicente (31) e si aspetta a ore il sì definitivo dell’attaccante Alessio Curcio (30), ieri il gruppo Meridi del patron Nino Pulvirenti ha dovuto incassare un duro colpo: la Procura di Catania si è opposta alla dichiarazione di insolvenza della società, pressando invece per il fallimento. In quel caso interverrebbe un curatore, che cercherebbe di recuperare i crediti vantati da Meridi – ma abbonati dalla proprietà – nei confronti di altre società. Fra queste il Calcio Catania, che qualora fosse costretto a pagare vedrebbe appesantiti enormemente i propri bilanci. Intanto ieri lo studio legale Castelli e lo studio Paladino, su incarico del Comitato Promotore per l’acquisizione del Catania Calcio, in sinergia con gli imprenditori che vogliono investire nell’acquisto del club, hanno reso noto “di aver inviato alle 19.50 del 7 gennaio 2020, al Calcio Catania Spa e per conoscenza a Finaria e Meridi, la Pec con la manifestazione di interesse”.