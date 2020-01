L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col San Tommaso. Con Floriano si fa strada l’ipotesi di un Palermo colmo di fantasisti. L’ex Bari sarà disponibile già da sabato e toccherà al tecnico valutarne l’inserimento e la condizioni. Così come vanno verificate le condizioni di Martin, che domenica ha saltato la sua prima partita stagionale per un fastidio al polpaccio.