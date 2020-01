L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le principali trattative del giorno in Serie B: “La lunga trattativa per portare il serbo Slobodan Rajkovic (30), in biancorosso sembra in dirittura d’arrivo. La risposta che il difensore deve dare al Perugia scade in queste ore, al massimo entro la settimana. Il dt Roberto Goretti, che prima di Natale era addirittura volato a Belgrado, ha posto paletti ben precisi perché il club umbro non può aspettare oltre, considerata la situazione in cui si trova (Gyombér squalificato, Angella in fase di recupero da infortunio). Se Rajkovic – che si sta allenando col Partizan di Belgrado – non dovesse accettare le proposte ascolane, sarebbe pronta l’alternativa: Francisco Andrés Sierralta Carvallo (22). Il difensore cileno, alto 1,93, vanta discrete potenzialità ed è nel giro della nazionale del suo paese. Altro nome quello di Felipe Dal Bello (35), brasiliano con passaporto italiano in forza alla Spal. A centrocampo il rinforzo potrebbe essere stato individuato nel possente scozzese Liam Henderson (23), (fisicità utile alla linea mediana), il cui cartellino è dell’Hellas e già passato per Bari. Piace Matteo Scozzarella (31), del Parma, già al Trapani. Perugia iscritto anche alla corsa ad Amato Ciciretti (26) del Napoli, vicino all’Empoli. Nel mirino pure Luca Siligardi (31) mancino del Parma. In uscita, invece, i difensori Matej Rodin (23) e, forse, Nicola Falasco (26). Valutata l’opportunità di un rientro a Udine del centrocampista Andrija Balic (22). Bloccata, al momento, la ventilata cessione dell’attaccante Federico Melchiorri (33), ai margini con Oddo.

COSENZA IN AZIONE. Il ds del Cosenza Trinchera da ieri è a Milano per perfezionare alcune trattative. A Braglia manca un giocatore per reparto. Possibilmente esperto e di categoria. In difesa è stato individuato il centrale ambidestro Matteo Di Gennaro (26) del Livorno. Si cerca pure un difensore destro. L’idea porterebbe ad Alessandro Salvi (32) di proprietà del Frosinone dove finora ha giocato poco, ma bisogna convicere il ds Salvini che ritengono il calciatore preziosissimo. Sempre vivo il discorso relativo allo scambio col Catanzaro per i centrocampisti Leandro Greco (33) e Mattia Maita (27). Le parti stanno dialogando per arrivare a chiudere la trattativa prima possibile. Maita, capitano del Catanzaro, gradirebbe il salto di categoria. Greco ci sta pensando, anche se il tecnico Grassadonia lo ha chiesto. Trinchera avrebbe chiesto sempre in prestito al Trapani M’Bala Nzola (23) e spera di strappare ai siciliani strappare Mamadou Coulibaly (20). Pista difficile. E’ stata pure vagliata la posizione dello svincolato Lorenzo Crisetig (27), per il momento accantonata. E’ richiesto l’esterno sinistro Tommaso D’Orazio (30) in scadenza di con

tratto. Braglia vorrebbe trattenerlo, ma il pressing del Bari è insistente.

SCAMBIO E CESSIONI. Tutto da verificare il buon esito della trattativa che potrebbe portare Matteo Ardemagni (32) al Frosinone in cambio di Marcello Trotta (27). In realtà l’Ascoli sta valutando l’operazione dal punto di vista economico visto che i laziali chiedono un robusto conguaglio per dare l’ok all’operazione (un milione circa). Senza dimenticare che il Bari è in pressing su Nikola Ninkovic (25), su Lorenzo Rosseti (25) e sul difensore Riccardo Brosco (28). Intanto in uscita ci sono sia il centrocampista Alberto Gerbo (30) sia il terzino sinistro Salvatore D’Elia (30). Il primo è richiesto dal Crotone di Stroppa, ma potrebbe finire al Livorno con D’Elia”.