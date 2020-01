Il calciomercato impazza anche in Premier League, tante le operazioni che potrebbero concludersi in giornata. L’edizione odierna di “Il Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sul calciomercato inglese. Con Olivier Giroud (33) sul piede di partenza il Chelsea cerca di stringer per un centravanti esperto, anche perché Tammy Abraham, il titolare, ha giocato parecchi minuti a soli 22 anni e, in aggiunta, sembra essersi infortunato martedì sera. A Lampard resta un solo attaccante in rosa Michyui Batshuayi (26) peraltro pure lui sul mercato. Ieri è stato fatto un tentativo per il prestito di Edinson Cavani (32), che ha già scelto l’Atletico Madrid, ma il Psg tiene duro. Ha rifiutato i 15 milioni offerti dal club madrileno e, dal momento che va in scadenza a giugno, sembra difficile che i Blues possano averlo in prestito. Sulle orme di un attaccante anche il Tottenham dopo l’infortunio di Harry Kane (26). Si spera ancora nel ritorno di Fernando Llorente (34), ma nelle ultime ore è emerso il nome di Willian José (28) brasiliano della Real Sociedad. I vertici del club hanno anche smentito le voci rimbalzate dalla Spagna di un interessamento per Gareth Bale (30) del Real Madrid. Il Manchester United medita l’arrivo di una punta “lowcost” e a breve termine dopo l’infortunio di Marcus Rashford (22) ed è pure rispuntato il nome di Carlos Tevez (33). Per il momento però si continua a lavorare sulla saga interminabile di Bruno Fernandes (26) dallo Sporting. In Portogallo danno la trattativa per quasi fatta, da Manchester prendono tempo. L’Arsenal è vicino al centrocampista dell’Atletico Paranaense Bruno Guimaraes (22), richiesto anche da numerosi club in Spagna. Il direttore sportivo dei Gunners Edu ha incontrato ieri i rappresentanti del giocatore. Intanto i Gunners hanno ribadito l’incredibilità di Pierre-Emerick Aubameyang (30), finito sul taccuino del Barcellona.