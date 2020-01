Verranno riuniti i processi a carico di Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, in un unico processo. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione. Zamparini 1 e Zamparini 2 diventano un unico processo contro quattro imputati. La prima udienza è stata fissata per il 12 febbraio, dopo che ieri la quarta sezione del tribunale di Palermo, che stava giudicando da solo l’ex presidente del club rosanero, ha deciso di anticipare l’inizio della seconda tranche, fissato per il 7 aprile. Inutile, in sostanza, celebrare due dibattimenti su fatti comunque collegati e in cui, soprattutto, c’è sempre Maurizio Zamparini, che risponde da un lato di falsi nei bilanci del Palermo e di false comunicazioni alla Covisoc e, nel secondo processo, di autoriciclaggio. Il collegio presieduto da Bruno Fasciana giudicherà così anche Anastasio Morosi, commercialista di fiducia dell’ex azionista di maggioranza, Alessandra Bonometti, segretaria del gruppo dell’imprenditore friulano, e uno dei sindaci, Enzo Caimi. C’è pure uno Zamparini 3 , volendo,anche se il vulcanico ex presidente non è imputato: è la parte che si celebra col rito abbreviato e che, il 7 febbraio, vedrà imputati l’altro ex numero uno di viale del Fante, Giovanni Giammarva, e gli altri due ex componenti del collegio sindacale, Andrea Favatella e Michele Vendrame. Archiviata invece, su richiesta della stessa Procura, la posizione di un altro ex sindaco, Antonio Lo Mauro, difeso dall’avvocato Massimo Motisi. Al centro di tutte le questioni la società oggi fallita, la Us Città di Palermo, che il tribunale civile ha dichiarato insolvente e decotta al termine dell’esperienza Arkus e Tuttolomondo, a ottobre 2019. Prima dell’ingloriosa fine del club calcistico che aveva calcato i palcoscenici europei e chiuso un paio di campionati di Serie A nelle prime posizioni, ad agosto era nato il nuovo Palermo di Dario Mirri, iscritto in Serie D e completamente estraneo a queste vicende. A luglio era iniziato invece il processo Zamparini 1, ora giunto alla sesta udienza ma ancora non decollato e fermo alle questioni preliminari, motivo per cui ieri il pm Dario Scaletta, che col collega Andrea Fusco rappresenta l’accusa , ha chiesto la riunione dei procedimenti. La Procura sta indagando su ipotesi di bancarotta, di là dall’essere accertate e contestate. Ma per adesso, nel processo già a giudizio, è in ballo la possibile prescrizione di alcuni reati e per questo gli inquirenti vogliono accelerare. Nel giudizio è stata ammessa la curatela della società dichiarata fallita in ottobre, danneggiata dal reato di autoriciclaggio, di cui risponde solo Zamparini. I curatori nominati dal tribunale fallimentare sono Gabriele Palazzotto e Calogero Pisciotta, patrocinati in giudizio dall’avvocato Fabrizio Lanzarone.