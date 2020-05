L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla ripartenza del calcio. Il semaforo è giallo lampeggiante. Il comitato tecnico-scientifico ha chiesto delle modifiche al protocollo FIGC: obbligo di quarantena per tutta la squadra in caso di positività di un tesserato, responsabilità civile e penale dei medici delle società e utilizzo di test molecolari, a patto che non siano reperiti a discapito della popolazione. In sostanza, i club devono arrangiarsi. Nodo strutture: dal 18 maggio i giocatori dovranno restare in ritiro per due settimane, ma soltanto la Juventus ha un centro attrezzato in tal senso.