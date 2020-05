L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle nuove regole della stagione balneare. Tra le file di sdraio e lettini dovrà esserci una distanza di 5 metri, tra gli ombrelloni bisognerà invece prevedere 4 metri e mezzo. I controlli sulle spiagge libere saranno affidati a vigili e steward. Non si potrà stendere gli asciugamani per terra, né adagiarsi sulla sabbia. Ognuno dovrà rispettare il posto assegnato al momento di arrivare in spiaggia. Tutte le strutture fisse dovranno essere sanificate. Vietato assembrarsi.