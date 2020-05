Sul quotidiano tedesco “Sportärztezeitung” il medico dell’Hoffenheim, Thomas Frölich, ha lanciato delle indicazioni alquanto bizzarre per riprendere a giocare: niente più calci d’angolo, per evitare assembramenti in area di rigore, divieto anche per le respinte dopo i calci di rigore, limitato ogni contatto fisico che, anzi, dovrebbe essere fischiato dall’arbitro. Tra gli strani suggerimenti l’invito all’utilizzo di mascherine durante le partite e il divieto di stringere la mano dopo ogni fallo. Idee prontamente scartate.