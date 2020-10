L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni della ministra Luciana Lamorgese:

«Nuovo lockdown?





Stiamo facendo e faremo di tutto per evitarlo, perché una chiusura totale aggraverebbe i problemi, sarebbe un colpo durissimo all’economia e per la tenuta sociale del Paese. Divieti e chiusure limitate sono necessari proprio per prevenire situazioni e restrizioni peggiori, perciò i controlli devono essere rigorosi e i cittadini devono guardare alle forze dell’ordine come alleati, non come controparte».



«La rete delle prefetture è da tempo allertata per intercettare eventuali segnali di malessere e tensioni dovuti alle difficoltà di un intero tessuto economico e sociale. Ripeto: è necessario lavorare insieme per evitare un nuovo lockdown, che potrebbe mettere in ginocchio le nostre attività imprenditoriali e commerciali già duramente colpite»