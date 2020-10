L’edizione odierna della “Corriere della Sera” si sofferma sull’emergenza Coronavirus.

Milano rischia di diventare zona rossa. Per gestire l’incremento dei ricoveri in terapia intensiva, da oggi riapre l’ospedale alla Fiera, cuscinetto necessario per alleviare le criticità negli hub di terapie intensive.





Riapre anche al San Raffaele la tensotruttura del campus sportivo, trasformata in centro intensivo e creata a tempo record coi fondi della campagna di Ferragni e Fedez.