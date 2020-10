Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “RadioBari”, in merito alle problematiche riscontrate su Eleven Sports.

Ecco quanto riportato da “Tuttobari.com”: «E’ una vergogna. In un momento così difficile, l’unico modo per gioire e vedere la propria squadra è il canale televisivo. La Lega è stata fallimentare, è stato fallimentare Ghirelli, è stato fallimentare Eleven Sports. Siamo a livelli di buffoneria folle. Stanno minando il rapporto che qualsiasi presidente sta provando a mantenere con gli sponsor: un danno d’immagine per tutta la Lega Pro, non so quali termini trovare, sto lavorando a soluzioni diverse, speriamo di portare a termine altri accordi».