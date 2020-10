L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’ennesima stretta anti-Covid 19.

Se entro una settimana non arriveranno effetti positivi grazie ai provvedimenti già presi, primo fra tutti l’obbligo di mascherine, Giuseppe Conte potrebbe vedersi costretto a imporre il coprifuoco in tutta Italia con un nuovo Dpcm, o addirittura consentire l’uscita delle abitazioni solo per andare a scuola e al lavoro





Si lavora per individuare le attività “non essenziali” che potrebbero essere fermate. Accelerata sul punto di vista sanitario, con la possibilità di effettuare i test antigenici rapidi anche in farmacia. Altissimo rischio anche per le sale giochi.