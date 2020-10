L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’emergenza Coronavirus.

La situazione è diversa da marzo, ma si sta rivelando molto critica. Molte regioni come Lombardia, Campania e Lazio hanno deliberato misure più restrittive.





Il ministro Speranza ha annunciato la sperimentazione per effettuare test antigenici anche in farmacia, una convenzione con i medici di base perché facciano i tamponi e un «bando condiviso» per operatori sanitari e tecnici che aiuteranno le Regioni nelle operazioni di tracciamento.