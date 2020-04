L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: «Avrei investito risorse per rendere sicuri i luoghi di lavoro, piuttosto che per mantenere chiuse le aziende. Il rischio fame è serissimo e anche quello di nuove povertà, non li considero mali minori. Riaprire a Bergamo non è la stessa cosa di farlo a Potenza. Nei campi c’è bisogno di una quantità di manodopera che non c’è».