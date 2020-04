L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla programmazione della Fase 2. La linea del Governo sembra in sintonia con quella degli industriali, riaprire il prima possibile. Prima le aziende manifatturiere, poi le costruzioni, infine il commercio, i bar, i ristoranti. Solo in un terzo momento toccherà al turismo, alla cultura, al tempo libero, alla scuola. In forse anche il via libera agli allenamenti individuali per gli atleti. Le persone anziane dovranno restare a casa per diverse settimane. Prima di salire sulle metropolitane bisognerà passare di fronte al termoscanner per la misurazione della febbre. Si potrà viaggiare soltanto seduti, a posti alternati, anche quando si va in autobus. Appare scontato che l’ingresso contingentato verrà applicato anche nelle spiagge.