L’edizione odierna del “Corriere della Sera” analizza le ipotesi di riapertura. Conte ha chiarito che non ci sarà alcun allentamento delle misure restrittive per questa settimana. Tra i primi a ripartire ci dovrebbero essere manifatture, costruzioni e fornitori, ma sempre dopo il 3 maggio. Per gli spostamenti tra Regioni si dovrà attendere.