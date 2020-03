L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla proroga delle misure restrittive. Dalla possibilità di prorogare di due settimane, fino al 18 aprile, si pensa già ad una nuova proroga fino a maggio. Il prossimo decreto non dovrebbe contemplare alcuna concessione rispetto al lockdown in vigore. Giuseppe Conte si confronterà con il comitato tecnico scientifico per preparare le misure attuabili dal 4 aprile. La decisione è ormai presa: in Italia resta tutto chiuso.