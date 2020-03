L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sugli effetti del possibile annullamento della stagione. Con la classifica congelata, chi rischiava la retrocessione resterebbe in serie A. Inter e Atalanta avrebbero un posto assicurato in Champions, la Roma in Europa League. Non sono d’accordo la Lazio e il Napoli, club che sperava in un posto diretto in Europa. Sullo scudetto deciderebbe il Consiglio federale, ma per molti presidenti non è una priorità. Una corrente minoritaria giudica non valido un torneo con 25 turni completati su 38. Dunque, la stagione sarebbe da annullare e per l’iscrizione alle coppe europee farebbe fede la classifica del torneo 2018/2019: un’opzione che farebbe felice il Napoli in ottica Champions, ma che penalizzerebbe la Lazio.