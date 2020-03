L’edizione odierna del “Corriere della Sera riporta le dichiarazioni di Matteo Renzi: «Io non ho chiesto di riaprire oggi, ma ad aprile. L’Italia è il paese con più morti al mondo, qualcosa non ha funzionato. Il vaccino arriverà nel 2021 o nel 2022. C’è qualcuno che pensa che gli italiani possano restare a casa fino al 2021? Io no. Dobbiamo fare un piano per l’uscita, moltiplicando i test. C’è una cultura politica che immagina si possa affrontare questa emergenza estendendo il reddito di cittadinanza. E’ una visione assistenzialista miope, dobbiamo dare una mano a chi non ce la fa, ma la misura sociale più giusta è riaprire le aziende per non licenziare i lavoratori».