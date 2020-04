L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla possibile rinuncia a ripartire da parte della Serie C. La crisi è drammatica e colpisce i presidenti due volte: nelle loro aziende e nelle squadre di calcio. Per la C il protocollo è inattuabile, afferma Ghirelli. Emerge il rischio di un’estate da trascorrere nei tribunali. In allarme la serie D, che vuole mandare in C le 9 squadre che comandano i gironi. Il rischio è allargare l’area professionistica, in un momento in cui dovrebbe essere ridotta.