L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul giallo Higuain. L’argentino non vuole tornare in Italia a causa della paura Coronavirus. A preoccuparlo è innanzitutto la salute della madre. Questi pensieri lo avrebbero portato a riflettere se posticipare il ritorno a Torino o addirittura di non tornare più. Si cerca un confronto con la società, che avrebbe glissato negando qualsiasi caso, considerando l’assenza di una data per la ripresa del campionato.