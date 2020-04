Tragedia a Monreale. Secondo quanto riportato da “Gds.it”, la scorsa notte, un bimbo di tre anni è morto mentre stava giocando nella sua stanza. Il piccolo sarebbe salito sul tavolo, per poi scivolare e finire su una mensola di marmo, perdendo i sensi e rimanendo incastrato con il cordino della tenda. A fare la terribile la scoperta il padre, che ha subito chiamato i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Indagini in corso per accertare le responsabilità.