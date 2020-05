L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla stagione estiva. All’ingresso dei stabilimenti balneari si metterà il termoscanner: ci ha più di 37,5 gradi non potrà entrare. Si firmerà un’autocertificazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere positivo al Covid-19. Ci saranno dispenser con igienizzanti per le mani e i clienti troveranno anche kit con guanti, mascherine e gel. Il personale dovrà far rispettare le regole di distanziamento: in spiaggia, in mare, in piscina, nei servizi igienici, nelle docce e negli altri spazi comuni. Il governo sta studiando la distanza base tra gli ombrelloni a 10 metri.