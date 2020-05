L’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano” si sofferma sulla figura di Guido Alpa, avvocato, amico e mentore del premier Conte. I patron dei club si avvalgono della sua consulenza per sperare in un dialogo con il presidente del Consiglio. L’accoro con le televisioni vale 230 milioni di euro per il pezzo finale di stagione. Sul fronte sportivo, Alpa intervenne già l’anno scorso nel caos CONI-Lega. Il supporto di Palazzo Chigi è fondamentale per ragioni istituzionali e normative sia per riprendere il campionato per limitare i danni con lo stop. Spadafora è ormai diventato il bersaglio del sistema pallone.