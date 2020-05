L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’app Immuni. La ministra per l’Innovazione tecnologica Paola Pisano respinge ogni accusa: «Il documento dei tecnici dice che la soluzione migliore sarebbe stata avere una sperimentazione in parallelo ma sottolinea anche che una delle due app, Immuni, è in uno stadio più avanzato». Nelle ultime settimane, peraltro, il governo era stato criticato per non aver ancora scelto l’app, dopo averne parlato a lungo, «Il governo si è assunto la responsabilità di fare una scelta, perché è questo che deve fare il decisore politico».