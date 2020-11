L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle nuove misure restrittive.

Già domani Giuseppe Conte andrà in Parlamento per riferire sulla nuova stretta in arrivo. Se di mattina è lo stesso premier a dire che «stiamo valutando se intervenire ancora», in serata è sempre il suo ufficio ad annunciare la certezza di un nuovo Dpcm su scala nazionale domani sera, dunque ulteriori chiusure e restrizioni.





La didattica in presenza a scuola «è messa in discussione da un’impennata rapida del contagio».