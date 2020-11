L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Catania.

I rossazzurri hanno intensificato il lavoro in vista del match di Palermo in programma lunedì prossimo. Il tecnico Raffaele spera di recuperare Tonucci, uscito acciaccato da Bari, sulla via del recupero anche Piccolo, Reginaldo e Sarao.

Gli uomini di Raffaele potrebbero giungere al completo al “Barbera”.