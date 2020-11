L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle misure restrittive anti-Covid 19.

Il ministro Speranza spinge per inasprire ancora le misure di contenimento: «La curva epidemiologica è ancora molto alta—è l’allarme che

Speranza non si stanca di rilanciare —. Quel che mi preoccupa è il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in

difficoltà».





«Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore», ripete il ministro, in ansia perché «c’è troppa gente in giro» e bisogna convincere le persone a restare il più possibile in casa. Per quanto dolorosa sia, la scelta del lockdown gli sembra l’unica in grado di spezzare le ali al Covid-19: purché non sia totale, ma lasci ai cittadini la libertà di uscire di casa, rispettando le limitazioni orarie del Dpcm (ma guai a parlare di

coprifuoco).