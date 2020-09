L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sui dubbi nel PD in merito alla parziale riapertura degli stadi. Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, si fa sentire in quanto promotore delle riaperture. Ma il suo attivismo sembra non riuscire gradito a Nicola Zingaretti e agli altri dem. Scende in campo il commissario Ue Gentiloni: «Capisco le ragioni economiche e le decisioni politiche. Ma dopo settimane di prediche ai giovani imprudenti era necessario riaprire subito a mille tifosi gli stadi di serie A? Mi auguro che i tifosi siano prudenti e per ora consiglio il tifo in tv».

