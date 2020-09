In arrivo una nuova vicenda giudiziaria per la Salernitana. Secondo quanto riportato da “Il Mattino” Alessio Cerci ha deciso di adire il collegio arbitrale della Lega B per ottenere il riconoscimento del contratto firmato nell’estate 2019. Nella seconda parte della scorsa stagione, il club lo ha dimezzato e in sintesi per la Salernitana il calciatore risulta essere svincolato. L’ex Milan contesta alla squadra campana le modalità con cui a metà stagione sarebbe stato rivisto il vincolo.