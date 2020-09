L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul tweet politico di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli

«Il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. È lui l’uomo migliore del momento». Tuttavia, De Laurentiis non risiede e non vota in Campania, così come la stragrande maggioranza dei tesserati del Napoli, dunque non può rappresentare un bacino elettorale. Non mancano le critiche: «Parli a nome suo, non usi la nostra fede per la politica».

Oppure: «Non si permetta di usare il Napoli per fini politici» e «Se sostiene De Luca padronissimo ma lasci stare il Napoli». Fino agli ironici «Quasi quasi vado a votare Caldoro», e soprattutto «Si è messo a fa’ l’influencer».