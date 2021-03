L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla stretta anti-Covid in vista della Pasqua.

Come accaduto a dicembre, scienziati e ministri sembrano d’accordo che un allentamento in occasione delle festività potrebbe causare una diffusione altissima del contagio.

Limitati al massimo gli spostamenti, non saranno consentiti pranzi, incontri con più persone non conviventi, gite. E non è escluso che si decida di chiudere bar e ristoranti.