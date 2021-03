Salvo Pogliese, sindaco di Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “News Catania Live”. Ecco quanto riportato da “Newscatania.com”:

«Ritengo fondamentale il closing e quindi che ci sia questo passaggio di consegne tra la Sigi e Joe Tacopina non solo per il Catania Calcio, ma anche per quello che si potrebbe determinare in termini di investimenti aggiuntivi in altri settori. L’ho detto sia a Tacopina, che a Largotta e da parte loro ho trovato ampia disponibilità. Se questo non dovesse concretizzarsi, perderemmo queste grandi opportunità».





«Joe Tacopina è un bravissimo avvocato e imprenditore e attorno a se ha anche molti validi imprenditori. Ha un progetto ben definito, vuol anche proiettare il marchio in tutto il mondo, dato anche l’alto numero di siciliani e catanesi, che hanno fatto fortuna altrove. Le sue erano parole sincere, ho instaurato un ottimo rapporto personale e di grande affetto, sono davvero convinto che possa rappresentare la scelta giusta, senza dimenticare quello che è stato fatto dagli eroici imprenditori della Sigi. Affinché il loro miracolo non venga vanificato, c’è l’assoluta necessità che questo passaggio del testimone vada in porto e che l’Agenzia delle Entrate faccia delle valutazioni molto oculate, considerando vari fattori. Se questo accordo, non si dovesse fare, potrebbero esserci effetti nefasti per il Calcio Catania e ritengo anche per l’Erario nel suo complesso, perché non credo ci siano altre prospettive per il Calcio Catania. Mi auguro si trovi una soluzione equilibrata nell’interesse di tutti. Questa trattativa è fondamentale per la nostra città in termini di ritorno economico e di immagine, ma anche per determinare nuovi investimenti».