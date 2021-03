Corriere della Sera: "Coronavirus, in arrivo restrizioni anche a livello nazionale. Weekend da zona arancione"

L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla stretta anti-Covid 19.

Misure più strette per le regioni in fascia gialla. La settimana di Pasqua sarà blindata, come accaduto per le festività natalizia.

L’obiettivo è mantenere il sistema delle fasce, aggiungendo alcune restrizioni di carattere nazionale. L’Istituto superiore di Sanità e il Cts hanno chiesto al governo di limitare gli spostamenti e i contatti tra i cittadini: sabato e domenica misure da fascia arancione con bar e ristoranti chiusi e divieto di uscire dal proprio Comune.