Torna l’incubo dei contagi e l’Italia cambia colore.

Secondo quanto riporta il “Corriere della Sera”, la penisola diventerà a prevalenza arancione o rossa.

Le ordinanze che saranno firmate domani venerdì 12 marzo dal ministro della Salute Roberto Speranza entreranno in vigore lunedì 15 marzo. Con l’Rt a 1 si passa in arancione, con 1,25 in fascia rossa. Se le previsioni saranno confermate rimarrebbero in giallo soltanto Valle d’Aosta, Calabria e Sicilia. Fascia bianca invece per la Sardegna.