Una trasferta in Campania per archiviare la sconfitta per 2-4 contro la Juve Stabia e rimanere nel treno play off. È questo l’obiettivo che si è prefissato il Palermo partito, nel tardo pomeriggio di oggi, alla volta di Napoli.

La squadra guidata da Giacomo Filippi arriverà in Campania, così come accaduto prima della sfida alla Turris, nella mattinata di domani. Il tecnico terrà la consueta conferenza stampa e nel pomeriggio la squadra sosterrà la rifinitura, utile a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.





Il tecnico rosanero potrà contare sul rientro di Odjer, che ha scontato i due turni di squalifica e quindi torna a disposizione, così come Saraniti che oggi ha svolto tutta la seduta con la squadra. Sul pullman, vista la squalifica, non è salito il classe 2000 Lorenzo Lucca. Insieme a lui in città sono rimasti anche il terzino albanese Doda, ancora fermo per infortunio, e Corrado non al meglio della condizione.

Nel piazzale antistante lo stadio era presente anche un gruppo di tifosi che , diversamente da quanto accaduto nelle ultime settimane, non ha intonato nessun coro per la squadra.

Prima della partenza c’è stato anche un breve colloquio tra il tecnico rosanero Giacomo Filippi e l’ad Rinaldo Sagramola, ma il clima sembrava molto sereno.

Nella giornata di sabato, subito dopo la gara, la squadra partirà per Napoli, da lì prenderà la nave in direzione Palermo, per arrivare in città nella mattinata di domenica.

Leggi anche: Palermo, Saraniti recuperato ma pronta la mossa a sorpresa in avanti

Di seguito il video della partenza della squadra realizzato dalla nostra redazione