Avanti con la difesa a tre. È questa l’idea di Giacomo Filippi in vista del match Paganese-Palermo di sabato sera, ma la notizia di giornata è il recupero di Andrea Saraniti, che ha svolto tutta la seduta in gruppo e, quindi, pronto a partire con la squadra per la trasferta campana.

Dalle esercitazioni tattiche, di questo pomeriggio, il recupero dell’attaccante è chiaro, ma il suo impiego non sembra così scontato. Il tecnico, infatti, non vuole rischiarlo dall’inizio e in avanti ha provato la soluzione Santana da falso nove, con Floriano e Kanoute alle sue spalle. Sembra, quindi, accantonata l’idea di cominciare con Rauti nel ruolo inedito di attaccante centrale, ma non è escluso possa vedersi a gara in corso.





Il tecnico rosanero nella seduta di oggi pomeriggio, ultima in città prima della partenza della squadra, ha continuato a lavorare sulla difesa a tre composta da Somma, Palazzi e dal rientrante Marconi, che ha scontato il turno di squalifica.

La linea mediana va verso la conferma in toto. Il tecnico ha schierato sugli esterni Accardi e Valente, con questi due che per una parte dell’esercitazione tattica sono rimasti fermi a guardare, e in mezzo De Rose affiancato da Luperini. L’ex Trapani, che domenica ha trovato una doppietta, ha concluso la seduta odierna con un gol di testa che è servito agli “arancioni” per vincere la partitella.

